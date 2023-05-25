Российская "Дочка" итальянской Inalca снизила годовую выручку на 4,5%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Компания "Марр Руссия" ("дочка" итальянской Inalca), один из крупных дистрибуторов и производителей мясных полуфабрикатов для HoReCa в России, в 2022 году снизила выручку на 4,5%, до 21,2 млрд рублей с 22,2 млрд рублей в 2021 году, сообщается в отчетности компании.

Валовая прибыль выросла до 3,8 млрд рублей с 3,3 млрд рублей, прибыль от продаж - до 1,4 млрд рублей с 1,03 млрд рублей. Чистая прибыль компании в прошлом году снизилась до 794,8 млн рублей с 801,7 млн рублей в 2021 году.

Inalca начала работать в России в 2001 году. В 2009 году в подмосковном Одинцове было начато производство мясных полуфабрикатов для HoReCa. Склады компании расположены в 6 городах России и в Казахстане, ей принадлежит логистический комплекс в Подмосковье, инвестиции в который превысили 25 млн евро.

Inalca также владеет комплексом по убою крупного рогатого скота в Оренбургской области - ООО "Оренбив".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 75% ООО "Марр Руссия" и 80% ООО "Оренбив" принадлежат ООО "ТПФ "Каскад" (Московская область), 60% долей которого владеет Inalca.

Inalca контролируется Gruppo Cremonini, которая входит в число лидеров в Италии по производству и переработке говядины.