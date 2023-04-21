Китайский ЦБ может начать сворачивание целевых стимулирующих программ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) может начать постепенное сворачивание некоторых стимулирующих программ, введенных в период пандемии COVID-19.

Многие из целевых программ, активно использовавшихся с 2020 года в отдельных сферах экономики, были временными, заявил глава департамента кредитно-денежной политики НБК Цзоу Лань, слова которого приводят китайские СМИ.

НБК завершит использование инструментов, большинство которых имеет четкие временные рамки, "в соответствии с планом", после того, как проблемы в экономике будут решены и соответствующие цели достигнуты, сказал Цзоу Лань.

Среди реализуемых НБК мер - программа предоставления дешевого финансирования банкам с целью стимулирования кредитования малого бизнеса, а также технологических проектов. Активное использование этих инструментов привело к существенному увеличению баланса НБК в прошлом году.

Цзоу Лань отметил, что потребительские цены в КНР растут умеренными темпами, денежная масса увеличивается довольно быстро, и ситуация в экономике продолжает улучшаться.

"Спрос и предложение в китайской экономике в среднесрочной перспективе будут сбалансированными, денежно-кредитные условия остаются разумными, ожидания людей - стабильными, и нет оснований для формирования долгосрочных инфляционных или дефляционных ожиданий", - цитирует его газета Global Times.

Накануне НБК вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых.

Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже восемь заседаний подряд.