Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых.

Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже девять заседаний подряд.

Решение сохранить ставки было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

НБК последний раз менял параметры LPR в августе 2022 года. Тогда ставка по годовым кредитам была уменьшена на 5 базисных пунктов, по пятилетним - на 15 б.п.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в ближайшее время центробанк может снизить ставку на фоне последних статданных по розничным продажам, промышленному производству и капиталовложениям, оказавшихся хуже прогнозов рынка.

Так, экономисты Nomura ожидают снижения ставки на 10 базисных пунктов на июньском заседании.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.