Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых.

Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже девять заседаний подряд.

Решение сохранить ставки было ожидаемым, поскольку на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

НБК последний раз менял параметры LPR в августе 2022 года. Тогда ставка по годовым кредитам была уменьшена на 5 базисных пунктов, по пятилетним - на 15 б.п.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в ближайшее время центробанк может снизить ставку на фоне последних статданных по розничным продажам, промышленному производству и капиталовложениям, оказавшихся хуже прогнозов рынка.

Так, экономисты Nomura ожидают снижения ставки на 10 базисных пунктов на июньском заседании.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

НБК Народный банк Китая Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $74,97 за баррель

Brent подешевела до $74,97 за баррель

Байден исключил объявление дефолта в США

Байден исключил объявление дефолта в США

Глава ФРС сказал, что может дать себе время на оценку уже принятых мер в ДКП

Группа RBI резко сократит корреспондентские отношения с белорусскими банками

Белоусов усмотрел признаки вероятного роста ВВП РФ в 2023 году до 2%

Белоусов усмотрел признаки вероятного роста ВВП РФ в 2023 году до 2%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });