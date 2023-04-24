Индексы РТС и МосБиржи снизились на 1-1,1% из-за локально упавшего "Газпрома"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник корректируется вниз по большинству blue chips на фоне новых антироссийских санкций и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $80,6 за баррель). Индексы РТС и Мосбиржи за минуту торгов потеряли 1-1,1% из-за локально упавших бумаг "Газпрома" без корпоративных новостей.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2611,62 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1009,35 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 81,51 рубля (-0,2 рубля).

Южная Корея с 28 апреля ужесточает контроль за экспортом ряда товаров в Россию и Белоруссию, сообщило информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство торговли. В сообщении отмечается, что ведомство добавило еще 741 товар, связанный с полупроводниками, химикатами, сталью, автомобилями, машиностроением, квантовыми компьютерами и так далее, в список продукции запрещенной к поставке в РФ и Белоруссию. Таким образом общее количество товаров достигло 798.

Кроме того, Европейский союз рассматривает предложение Польши и ряда других стран о запрете транзита товаров через территорию России, сообщило на выходных агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Подешевели акции "Газпрома" (-4,4%, до 174,3 рубля), "Аэрофлота" (-1,2%), "Роснефти" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), "ММК" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,5% "префы"), "МТС" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "НЛМК" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), UC Rusal (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), Polymetal (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,3% "префы"), "Магнита" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Выручка "Ленты" (+2,2%, до 795,5 рубля) в I квартале снизилась на 5,8%, до 124,6 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка ГК "Русагро" (+0,1% ГДР), одного из ведущих агрохолдингов РФ, в первом квартале этого года составила 49,4 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на текущей неделе заканчивается "растущий" апрель, а предстоящий май традиционно бывает опасным месяцем для покупателей. "Поэтому среднесрочно российский рынок остается в растущей фазе, однако краткосрочно может произойти коррекция, прежде всего на дивидендных выплатах "тяжеловесов". Американский рынок на распутье: вроде бы улеглись опасения по поводу банковского кризиса, однако впереди заседание регулятора и решение по ставке, и инвесторы ждут очередного повышения", - полагают эксперты.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также считает, что рынки будут проявлять нервозность перед грядущими заседаниями центральных банков.

"Внешний фон утром в понедельник слабо негативный. Китайские акции дешевеют на фоне новых американских ограничений. Нефть под давлением ожиданий более высоких ставок в развитых странах. В Европе обсуждают варианты бесовских санкций против РФ, включая полный запрет на поставки товаров и лекарств. Подобный фон вряд ли предполагает рост российского рынка. Впрочем, рубль в утренние часы понедельника укрепляется благодаря спросу экспортеров перед налоговыми платежами", - отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в понедельник ожидается снижение индекса МосБиржи в направлении 2600 пунктов. Причина в давно назревавшей коррекции рынка, а также в ухудшившемся внешнем фоне. В понедельник достаточно много корпоративных событий: операционные результаты представят "РусГидро", "Русагро" и "ТГК-1", финансовую отчетность опубликуют Ozon и "Лента".

В минувшую пятницу ключевым событием стало годовое собрание акционеров Сбербанка, на котором были утверждены дивиденды за 2022 год. Вечером бумаги Сбербанка скорректировались вниз, впервые после семи дней роста. Решение акционеров не стало сюрпризом, а откат бумаг связан с фиксацией позицией тех инвесторов, кто не хочет ждать дивидендной отсечки. Из прочих бумаг внимания заслуживают акции "Сургутнефтегаза" в преддверии заседания в понедельник совета директоров, где может быть затронут вопрос выплаты дивидендов, полагает Головинов.

В мире

В США в пятницу основные индексы акций прибавили по 0,1%, но завершили неделю в небольшом "минусе". Dow Jones снизился за неделю на 0,2%, S&P 500 - на 0,1%, Nasdaq Composite - на 0,4%.

Статданные по экономике США, а также отчетности компаний за прошедший квартал, обнародованные на минувшей неделе, были неоднородными.

Мартовский индекс опережающих индикаторов в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, опустился на 1,2% - максимальными темпами за три года. Число заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось до максимума с ноября 2021 года, показал отчет Минтруда.

В то же время предварительные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг США за апрель, обнародованные в пятницу, говорят об устойчивости как производственного сектора, так и сферы услуг.

Производственный PMI увеличился в этом месяце до 50,4 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные S&P Global, рассчитывающей индекс. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс превысил этот уровень в апреле впервые за шесть месяцев.

Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53,7 пункта с 52,6 пункта в марте. Сводный PMI в апреле поднялся до 53,5 пункта с 52,3 пункта в марте, достигнув максимума с мая 2022 года.

В Азии в понедельник на рынках акций также отмечается негативная динамика индексов за исключением подросшей Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,5%).

Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в понедельник, что мягкая денежно-кредитная политика пока останется в силе. При этом он ожидает, что темпы роста потребительских цен в скором времени начнут замедляться.

Первое заседание японского ЦБ с участием Уэды на посту руководителя пройдет в конце этой недели. По его итогам банк опубликует обновленный экономический прогноз.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник вновь снижаются после умеренного роста в пятницу; минувшая неделя завершилась откатом цен более чем на 5%.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $80,59 за баррель (-1,3% и +0,7% в пятницу), июньская цена WTI - $76,8 за баррель (-1,4% и +0,7% в пятницу).

Трейдеры опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо, отмечает Trading Economics.

Эти факторы более чем компенсируют оптимизм по поводу восстановления экономики Китая после отмены строгих ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19, в конце 2022 года, пишет MarketWatch.

За минувшую неделю котировки Brent упали на 5,4% и WTI - на 5,5%.