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Bed Bath & Beyond подала в суд заявление о банкротстве

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Bed Bath & Beyond сообщил, что подал заявление о банкротстве в окружной суд Нью-Джерси в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Процедура банкротства направлена на "правильное сворачивание" бизнеса в период поиска покупателя на все активы компании или их часть. Кроме того, заявления о банкротстве подали некоторые дочерние компании Bed Bath & Beyond.

Американская платформа прямого кредитования Sixth Street Specialty Lending обязалась предоставить ритейлеру финансирование в размере около $240 млн по модели должника во владении. Такое финансирование позволяет продолжать оплачивать повседневные расходы и оставаться во владении бизнесом, находясь под защитой законодательства. Bed Bath & Beyond ожидает, что эти средства помогут поддерживать деятельность в ходе процедуры банкротства.

Управляемые ритейлером сетевые магазины товаров для дома Bed Bath & Beyond и детских товаров buybuy BABY продолжают работу. По данным СNBC, на конец ноября 2022 года общий долг компании составлял около $5,2 млрд, активы - $4,4 млрд. Основной кредитор - банк BNY Mellon, задолженность перед которым достигает $1,18 млрд.

В конце марта Bed Bath & Beyond заявила, что ей необходимо привлечь $300 млн к 26 апреля за счет размещения акций, чтобы избежать банкротства. Однако падение стоимости акций компании сделало невозможным привлечение достаточного объема капитала, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Акции ритейлера на предварительных торгах в понедельник дешевеют на 35%.

США Нью-Джерси Bed Bath & Beyond BNY Mellon
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