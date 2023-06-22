Онлайн-ритейлер Overstock.com покупает бренд Bed Bath & Beyond, магазины закроются

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Overstock.com выиграл аукцион по продаже объектов интеллектуальной собственности и цифровых активов американской Bed Bath & Beyond, говорится в материалах суда округа Нью-Джерси.

Overstock.com купит бренд, бизнес-данные и цифровые активы подавшей на банкротство компании за $21,1 млн. Сделка не предполагает дальнейшую работу сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond.

Для завершения продажи требуется одобрение суда, который проведет слушание в ближайший вторник, 27 июня.

Управляемая Bed Bath & Beyond сеть магазинов детских товаров buybuy BABY будет выставлена на отдельный аукцион 28 июня. Сеть привлекла внимание потенциальных покупателей, заинтересованных в дальнейшей работе ее магазинов, сообщает CNBC.

В конце апреля стало известно, что Bed Bath & Beyond подала заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Отмечалось, что процедура банкротства направлена на "правильное сворачивание" бизнеса в период поиска покупателя на все активы компании или их часть.

По данным СNBC, на конец ноября 2022 года общий долг компании составлял около $5,2 млрд, активы - $4,4 млрд.

В конце марта Bed Bath & Beyond заявила, что ей необходимо привлечь $300 млн к 26 апреля за счет размещения акций, чтобы избежать банкротства. Однако падение стоимости акций компании сделало невозможным привлечение достаточного объема капитала, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.