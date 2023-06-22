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Онлайн-ритейлер Overstock.com покупает бренд Bed Bath & Beyond, магазины закроются

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Overstock.com выиграл аукцион по продаже объектов интеллектуальной собственности и цифровых активов американской Bed Bath & Beyond, говорится в материалах суда округа Нью-Джерси.

Overstock.com купит бренд, бизнес-данные и цифровые активы подавшей на банкротство компании за $21,1 млн. Сделка не предполагает дальнейшую работу сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond.

Для завершения продажи требуется одобрение суда, который проведет слушание в ближайший вторник, 27 июня.

ЭкономикаBed Bath & Beyond подала в суд заявление о банкротствеЧитать подробнее

Управляемая Bed Bath & Beyond сеть магазинов детских товаров buybuy BABY будет выставлена на отдельный аукцион 28 июня. Сеть привлекла внимание потенциальных покупателей, заинтересованных в дальнейшей работе ее магазинов, сообщает CNBC.

В конце апреля стало известно, что Bed Bath & Beyond подала заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Отмечалось, что процедура банкротства направлена на "правильное сворачивание" бизнеса в период поиска покупателя на все активы компании или их часть.

По данным СNBC, на конец ноября 2022 года общий долг компании составлял около $5,2 млрд, активы - $4,4 млрд.

В конце марта Bed Bath & Beyond заявила, что ей необходимо привлечь $300 млн к 26 апреля за счет размещения акций, чтобы избежать банкротства. Однако падение стоимости акций компании сделало невозможным привлечение достаточного объема капитала, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Overstock.com Bed Bath & Beyond
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