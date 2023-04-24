Петербургская "дочка" "Сургутнефтегаза" ищет покупателя на 5 законсервированных нефтебаз

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Топливная "дочка" "Сургутнефтегаза" - ООО "Киришиавтосервис" - предпринимает попытки продать пять законсервированных нефтебаз в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорится в пояснениях к отчету компании по РСБУ.

Речь идет о Приозерской, Кингисеппской, Лужской, Лодейнопольской и Красносельской нефтебазах, работа которых была прекращена в 2018-2021 годах ввиду необходимости их модернизации, "так как в текущем состоянии их техническое оснащение не соответствует ряду технических норм", а также для минимизации издержек на их содержание и транспортные расходы.

"Ведется поиск покупателей, рассматриваются предложения от возможных покупателей, в том числе с готовностью приобрести весь комплекс имущества нефтебазы с дальнейшим осуществлением иного вида деятельности на продаваемом земельном участке и ликвидацией имущества нефтебазы за счет покупателя. Вероятность продажи имущества нефтебаз оценивается как низкая", - говорится в отчете.

Первоначальная стоимость этих активов по состоянию на конец 2022 года - 117,29 млн рублей, балансовая стоимость - 57,87 млн рублей.

По данным торговой площадки "Сургутнефтегаза", вместительность резервуарного парка светлых нефтепродуктов Кингисеппской базы - 9,9 тысячи кубометров, Лужской - 7,3 тысячи кубометров, Лодейнопольской - 14,72 тысячи кубометров, Приозерской - 8,9 тысячи кубометров.

Также о консервации производственных объектов сообщается и в отчетности другой "дочки" "Сургутнефтегаза" - ООО "Псковнефтепродукт". Сами объекты не называются, однако на сайте торговой площадки материнской компании опубликованы извещения о продаже Себежской (включает в себя резервуары на 5,565 тысячи куб. м) и Островной нефтебаз в Псковской области.