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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

"Сургутнефтегаз" проведет годовое собрание акционеров в заочной форме 30 июня

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" состоится в заочной форме, оно назначено на 30 июня, говорится в сообщении компании.

Реестр акционеров "Сургутнефтегаза", имеющих право участвовать в собрании, закрывается 5 июня, отмечается в информации.

Компания не публиковала годовую отчетность ни по РСБУ (от которой считаются дивиденды), ни по МСФО. Также пока не опубликованы рекомендации по дивидендам за 2022 год.

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Как сообщалось, опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидают существенного роста показателей выручки компании, однако расходятся в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза", по большей части представленные многомиллиардными суммами на долларовых депозитах в различных банках).

На фоне широкого разброса оценок чистой прибыли разнятся и прогнозы по дивидендам на привилегированные акции "Сургутнефтегаза": от 1,9 до 4,5 рубля на бумагу. Консенсус по дивидендам на префы сходится в 3,13 руб./акция, что скромнее 4,73 руб./акция по итогам 2021 года. Консенсус-прогноз дивидендов на обычную акцию традиционный - 0,8 рубля.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Сургутнефтегаз
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