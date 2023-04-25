"Сургутнефтегаз" проведет годовое собрание акционеров в заочной форме 30 июня

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" состоится в заочной форме, оно назначено на 30 июня, говорится в сообщении компании.

Реестр акционеров "Сургутнефтегаза", имеющих право участвовать в собрании, закрывается 5 июня, отмечается в информации.

Компания не публиковала годовую отчетность ни по РСБУ (от которой считаются дивиденды), ни по МСФО. Также пока не опубликованы рекомендации по дивидендам за 2022 год.

Как сообщалось, опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидают существенного роста показателей выручки компании, однако расходятся в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза", по большей части представленные многомиллиардными суммами на долларовых депозитах в различных банках).

На фоне широкого разброса оценок чистой прибыли разнятся и прогнозы по дивидендам на привилегированные акции "Сургутнефтегаза": от 1,9 до 4,5 рубля на бумагу. Консенсус по дивидендам на префы сходится в 3,13 руб./акция, что скромнее 4,73 руб./акция по итогам 2021 года. Консенсус-прогноз дивидендов на обычную акцию традиционный - 0,8 рубля.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 млрд 427 млн 992 тыс. 940 рублей, он разделен на 35 млрд 725 млн 994 тыс. 705 обыкновенных акций и 7 млрд 701 млн 998 тыс. 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.