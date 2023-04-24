Coca-Cola увеличила чистую прибыль в I квартале на 12%, выручку - на 5%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 12%, выручку - на 5%.

Компания подтвердила прогноз на весь текущий год.

Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola, ее чистая прибыль в январе-марте составила $3,11 млрд, или $0,72 на акцию, по сравнению с $2,78 млрд, или $0,64 на акцию, за первый квартал предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась на 5%, до $0,68 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $0,65 на акцию.

Квартальная выручка компании составила $11 млрд против $10,5 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $10,8 млрд.

Органический рост выручки в минувшем квартале составил 12%.

Выручка Coca-Cola в Северной Америке увеличилась на 9%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - на 10%, в Латинской Америке - на 14%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - снизилась на 3%.

Продажи газированных безалкогольных напитков повысились на 3%, соков, молочных напитков и напитков на растительной основе - не изменились, воды, спортивных напитков, кофе и чая - повысились на 4%.

Coca-Cola подтвердила прогноз, согласно которому органический рост ее выручки в 2023 году составит 7-8%, а скорректированная прибыль увеличится на 4-5%.

Акции Coca-Cola прибавляют в цене 1,3% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла менее чем на 1%.