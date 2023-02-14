Coca-Cola в IV квартале сократила чистую прибыль на 16%

При этом компания увеличила выручку на 7%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, сократила чистую прибыль в четвертом квартале на 16%, но увеличила выручку на 7%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,031 млрд, или 47 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,414 млрд, или 56 центами на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 45 центов на акцию, совпав с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка достигла $10,125 млрд против $9,464 млрд годом ранее. Органический рост составил 15%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку на уровне $10 млрд.

Выручка Coca-Cola в Северной Америке в минувшем квартале поднялась на 14%, в Латинской Америке - на 25%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - на 3%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - снизилась на 7%.

Объем продаж в натуральном выражении снизился на 1% в годовом выражении. Реализация газированных напитков увеличилась на 4%, в основном за счет Латинской Америки и АТР. Продажи соков, молочных напитков и напитков на растительной основе сократились на 7%, воды, спортивных напитков, кофе и чая - повысились на 6%.

Негативное влияние на объем продаж в натуральном выражении, в том числе оказала приостановка операций в России, отмечается в пресс-релизе.

Рентабельность по операционной прибыли поднялась до 20,5% по сравнению с 17,7% в четвертом квартале 2021 года.

По итогам всего 2022 года чистая прибыль Coca-Cola снизилась на 2% и составила $9,542 млрд против $9,771 млрд годом ранее. Выручка выросла на 11%, до $43,004 млрд, против $38,655 млрд.

Котировки акций Coca-Cola в ходе предварительных торгов во вторник поднимаются на 0,25%. Капитализация компании за год сократилась на 0,5% (до $257,8 млрд).