Розничные инвесторы покупали акции и паи на биржах США близкими к рекордным темпами

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Чистый приток розничных инвестиций в торгуемые на американских биржах акции и паи в первом квартале 2023 года составил $77,7 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Vanda Research, не включающие взносы на пенсионные счета.

Физические лица активнее приобретали долевые инструменты только в первых кварталах 2021 и 2022 годов, когда чистый приток составлял около $80 млрд. В 2017-2019 годах темпы покупок были примерно в 5 раз ниже, чем в текущем году. Пик покупательной активности индивидуальных инвесторов в первом квартале 2023 года пришелся на февраль.

"После всей той волатильности, которая последние пару лет была на рынках и за их пределами, клиенты стали нервничать намного меньше. Теперь они спокойнее и способны держать удар", - приводит газета слова замглавы отдела портфельного управления Dimensional Fund Advisors Мэри Филлипс.

Несмотря на энтузиазм на рынке акций, WSJ отмечает множество признаков увядания "инвестиционной эйфории" последних лет. Физические лица все чаще предпочитают акциям отдельных эмитентов диверсифицированные биржевые фонды (ETF), торгуют менее активно и уходят с более рискованного рынка опционов, пишет издание.

Индекс Standard & Poor's 500 в январе-марте вырос на 7%.