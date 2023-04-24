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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Общая выручка башенных активов Таврина в 2022 году превысила 22 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совокупная выручка башенных активов, входящих в ГК "Новые башни" Ивана Таврина (ПБК, "Вертикаль" и "Русские башни"), по РСБУ в 2022 составила 22,7 млрд рублей, следует из бухгалтерских отчетностей компаний.

Так, выручка АО "Первая башенная компания" (ПБК) в 2022 году выросла на 29,1% - до 14,9 млрд рублей. Прибыль от продаж возросла в 1,7 раза - до 11,1 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 3,9 млрд рублей против убытка в размере 64,3 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей против чистого убытка в размере 65,4 млрд рублей годом ранее.

Выручка АО "Русские башни" увеличилась на 19,8% - до 4,1 млрд рублей. Прибыль от продаж возросла в 1,5 раза - до 2,7 млрд рублей. Прибыль до налогообложения повысилась в 1,8 раза - до 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей, увеличившись в 1,9 раза по сравнению с 2021 годом.

ООО "Вертикаль" в 2022 году получило выручку в размере 3,7 млрд рублей, что на 39,8% больше, чем в 2021 году. Прибыль от продаж составила 2,5 млрд рублей, увеличившись в 1,8 раза. Доналоговая прибыль выросла вдвое - до 1,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза.

Все три компании входят в АО "Новые башни", бенефициаром которого является Иван Таврин. Согласно отчету компании, структура ее акционеров на 31 декабря 2022 года выглядит следующим образом: ООО "Кисмет Телеком Инфраструктура-2" владеет 65,9%, ПАО "Мегафон" - 25%, "Достино Консалтинг Лимитед" - 9,1%.

С января 2023 года управляющей организацией всех компаний, входящих в группу "Новые башни", является ПБК.

ГК "Новые башни" - независимый оператор телеком-инфраструктуры в России, предоставляющий комплексные решения по обеспечению регионов современной телекоммуникационной инфраструктурой. Портфель компании насчитывает более 30 тыс. объектов различных типов на территории России.

Вертикаль Иван Таврин ПБК Русские башни Мегафон
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