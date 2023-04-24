Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

"Кинопоиск" удвоил годовую выручку до 15,24 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Выручка онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" (ООО "Кинопоиск", принадлежит "Яндексу") в 2022 году увеличилась в 2,1 раза и составила 15,24 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Убыток от продаж по итогам года составил 4,04 млрд рублей. Чистый убыток - 3,86 млрд рублей против 4,45 млрд рублей в 2021 году.

Другой крупный онлайн-кинотеатр Ivi.ru (ООО "Иви.ру") по итогам прошлого года нарастил выручку на 7,7%, до 12,74 млрд рублей. Убыток от продаж составил 331,7 млн рублей, чистый убыток - 693,7 млн рублей.

Выручка "Амедиатеки" (ООО "А Сериал") по итогам года составила 4,78 млрд рублей, увеличившись год к году на 39,4%. Прибыль от продаж также выросла - на 34,5%, составив 1,11 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 37,1%, до 970,7 млн рублей.

Киносервис Start (основная операционная компания ООО "Старт.ру") в 2022 году продемонстрировал рост выручки в 1,5 раза, до 4,4 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 37,6 млн против убытка от продаж годом ранее, чистый убыток сократился более чем в 3 раза и составил 133,8 млн рублей.

Кинопоиск Яндекс Ivi.ru Амедиатека Start
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года

Инсайдерские покупки акций в США в марте достигли максимума с мая 2022 года

Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили дивиденды и избрали новый СД, увеличив его вознаграждения

Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили дивиденды и избрали новый СД, увеличив его вознаграждения

Завод "Москвич" запустил главный конвейер

Завод "Москвич" запустил главный конвейер

Заемщики смогут одновременно реструктурировать несколько кредитов в разных банках

Заемщики смогут одновременно реструктурировать несколько кредитов в разных банках

Костин предложил отдавать активы недружественных иностранцев в управление

Мировой рынок IPO демонстрирует признаки восстановления

Мировой рынок IPO демонстрирует признаки восстановления

Leroy Merlin не планирует продавать свои складские объекты в России

Leroy Merlin не планирует продавать свои складские объекты в России

Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков

Чистый отток средств из Credit Suisse в I квартале превысил 61 млрд франков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });