"Кинопоиск" удвоил годовую выручку до 15,24 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Выручка онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" (ООО "Кинопоиск", принадлежит "Яндексу") в 2022 году увеличилась в 2,1 раза и составила 15,24 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Убыток от продаж по итогам года составил 4,04 млрд рублей. Чистый убыток - 3,86 млрд рублей против 4,45 млрд рублей в 2021 году.

Другой крупный онлайн-кинотеатр Ivi.ru (ООО "Иви.ру") по итогам прошлого года нарастил выручку на 7,7%, до 12,74 млрд рублей. Убыток от продаж составил 331,7 млн рублей, чистый убыток - 693,7 млн рублей.

Выручка "Амедиатеки" (ООО "А Сериал") по итогам года составила 4,78 млрд рублей, увеличившись год к году на 39,4%. Прибыль от продаж также выросла - на 34,5%, составив 1,11 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 37,1%, до 970,7 млн рублей.

Киносервис Start (основная операционная компания ООО "Старт.ру") в 2022 году продемонстрировал рост выручки в 1,5 раза, до 4,4 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 37,6 млн против убытка от продаж годом ранее, чистый убыток сократился более чем в 3 раза и составил 133,8 млн рублей.