Выручка "Кинопоиска" в 2023 году вновь удвоилась - до 31,3 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Выручка онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" (ООО "Кинопоиск", принадлежит "Яндексу") в 2023 году увеличилась в 2 раза и составила 31,29 млрд рублей, следует из отчетности компании по РСБУ.

Компания сохраняет двукратный рост выручки - по итогам 2022 года она увеличилась в 2,1 раза.

В 2023 году компания продемонстрировала чистую прибыль на уровне 10,3 млрд рублей против убытка годом ранее. Валовая прибыль составила 16,4 млрд рублей против убытка в 2022 году, прибыль от продаж - 11 млрд рублей.

Киносервис Start (основная операционная компания ООО "Старт.ру") в 2023 году продемонстрировал рост выручки на 17,4%, до 5,2 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 483,5 млн против 37,6 млн рублей в 2022 году, чистая прибыль составила 305,8 млн рублей против убытка годом ранее.

Выручка "Амедиатеки" (ООО "А Сериал") по итогам года составила 5,4 млрд рублей, увеличившись на 12,6%. Прибыль от продаж выросла в 3 раза, составив 3,45 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась почти в 4 раза, до 2,6 млрд рублей.