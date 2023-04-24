Белоусов отметил, что проинфляционные риски в России пока не реализовались

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Прогноз правительства по инфляции в 2023 году в 5,3% является взвешенным, несмотря на существование проинфляционных рисков, они пока не реализовались и сейчас нет признаков их реализации в будущем, сказал журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Так он прокомментировал некоторые расхождения в прогнозах правительства и Банка России по инфляции на текущий год.

Правительство в апреле понизило свой прогноз по инфляции в стране в 2023 году до 5,3% (с 5,5% в предыдущей версии прогноза), что близко к нижней части действующего прогноза ЦБ на 2023 год (5,0-7,0%).

"Взвешенная достаточно оценка (в 5,3% - ИФ). Я согласен с тем, что они (проинфляционные риски - ИФ) существуют (...), но пока они не реализовались, и признаков, что они реализуются, пока не наблюдаем на рынке", - ответил Белоусов на вопрос, согласен ли он с позицией ЦБ о том, что проинфляционные риски сейчас преобладают.

Как сообщалось, годовая инфляция в России на 17 апреля замедлилась примерно до 2,63% с 2,8 % на 10 апреля и с 3,51% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 2,82%, если исходить из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале). В апреле могут быть достигнуты минимальные значения годовой инфляции, но затем с мая возможно она начнет расти уже на фоне низкой базы прошлого года (в мае 2022 года инфляция составила лишь 0,12%).

Совет директоров Банка России на заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также оставил неизменным сигнал, отметив, что баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля существенно не изменился.

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил Центробанк, повторив февральскую фразу дословно.

На пресс-конференции 17 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина также повторила свой февральский тезис о том, что вероятность повышения ставки в этом году выше вероятности ее снижения.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в начале апреля заявил, что годовая инфляция в России после снижения в марте-апреле ниже таргета в 4% в мае-июне постепенно начнет расти, прогноз по инфляции на конец 2023 года в 5-7% пока не меняется.

"Были высокие значения - февраль, март, апрель прошлого года, соответственно, когда выходят эти рекордно высокие значения, то у нас годовая инфляция быстро замедляется, начиная с мая и в последующие месяцы темпы роста цен были очень низкими, а в ряде месяцев даже, как вы помните, отрицательными. Соответственно, когда эти месяцы будут выходить из расчета годовой инфляции темпы роста годовой инфляции будут повышаться", - напомнил зампред ЦБ.

Он также повторил сигнал ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП): будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Совет директоров отмечает усиление проинфляционных рисков со стороны внешних условий и сохранение значительного вклада бюджетной политики в расширение совокупного спроса в этом году. При усилении проинфляционных рисков совет директоров на предстоящих заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки, но, опять же, решение не предрешено", - сообщил Заботкин.