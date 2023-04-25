ШОС не собирается вводить единую валюту

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Шанхайской организации сотрудничества разрабатывается "дорожная карта" для перехода на расчеты с доллара на национальные валюты государств-участников организации, вопрос же о введении некой единой валюты пока не рассматривается, заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.

"Разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах", - сказал Логвинов в интервью гостелеканалу "Беларусь 1".

"Работа ведется серьезная и предметная. Процесс далеко не простой, потому что, к сожалению, доллар как резервная мировая валюта слишком глубоко встроен, в том числе и в национальные валютные системы", - подчеркнул замгенсека ШОС.

Он отметил; чтобы полностью отказаться от доллара, "надо еще многое сделать и пройти достаточно немалый путь". "Что касается введения какой-то единой валюты ШОС, этот вопрос пока не стоит так, и такой цели пока не ставится. Ну а дальше будем смотреть", - резюмировал Логвинов.