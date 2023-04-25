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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Biogen увеличила квартальную чистую прибыль более чем на четверть

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американская биотехнологическая компания Biogen Inc. увеличила чистую прибыль на 27,7%, несмотря на снижение выручки.

В январе-марте чистая прибыль Biogen составила $387,9 млн, или $2,67 на акцию, по сравнению с $303,8 млн, или $2,06 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,4 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов в $3,28 на акцию.

Квартальная выручка Biogen уменьшилась на 3%, до $2,46 млрд, однако оказалась лучше консенсус-прогноза рынка, составлявшего $2,34 млрд.

Компания не выкупала обыкновенных акций в первом квартале. На 31 марта невыбранный объем в рамках утвержденной в октябре 2020 года программы buyback составлял $2,05 млрд.

Biogen также запустила программу дополнительной оптимизации расходов, направленную на приведение базы затрат в соответствие с ожидаемой выручкой, и инвестирует в рост бизнеса, о чем подробнее расскажет при раскрытии результатов за второй квартал.

Кроме того, компания подтвердила годовой прогноз прибыли без учета разовых факторов на уровне $15-16 на акцию и по-прежнему ожидает снижения выручки в этом году на 4-6% (mid-single digits). Эксперты в среднем прогнозируют скорректированную EPS на уровне $15,48 на акцию и сокращение продаж на 6,1%.

За последние 12 месяцев капитализация Biogen выросла на 42%.

Biogen США
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