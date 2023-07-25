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Чистая прибыль биотехнологической Biogen во II квартале упала в 1,8 раза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Biogen Inc. зафиксировала снижение чистой прибыли во втором квартале 2023 года в 1,8 раза, выручки - на 5%.

Как говорится в пресс-релизе Biogen, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $591,6 млн, или $4,07 в расчете на акцию, по сравнению с $1,06 млрд, или $7,24 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $4,02 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $3,77 на акцию.

Квартальная выручка Biogen уменьшилась до $2,456 млрд с $2,589 млрд годом ранее, что также оказалось лучше консенсус-прогноза рынка, составлявшего $2,365 млрд.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому ее прибыль без учета разовых факторов в 2023 году составит $15-16 на акцию, а выручка уменьшится на 4-6%.

Biogen рассчитывает, что запущенная ею ранее программа реорганизации позволит добиться экономии на расходах в размере $1 млрд, и намерена инвестировать $300 млн из сэкономленных средств на запуск новых продуктов и R&D-программу.

Акции Biogen прибавляют в цене около 2% на предварительных торгах во вторник. С начала этого года их стоимость практически не изменилась.

Biogen
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