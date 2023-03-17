ЦБ против установления ставки по ипотеке от застройщиков под 3-4%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России не поддерживает предложение Минстроя установить ставки по ипотеке от застройщиков на уровне 3-4%, поскольку оно сохраняет все риски околонулевых программ, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается опять ипотеки по застройщикам. Действительно, Минстрой предлагал вариант 3-4%, нас он не устраивает. Он сохраняет ровно те же фундаментальные недостатки, которые есть", - сказала глава ЦБ.

Она уточнила, что этот вариант также ведет к наценке на стоимость жилья, но уже не на 30%, а на 10-20%. При этом после покупки жилье значительно дешевеет, и заемщик все равно не может его продать на вторичном рынке за ту же стоимость, что создает риски как для банков, так и для клиентов.

"Конечно, мы не считаем это рабочим вариантом. Дискуссии мы ведем с осени уже, мы все аргументы эти знаем, но хотела бы заметить, что это в компетенции Банка России", - отметила глава ЦБ.

Банк России неоднократно предупреждал о рисках, которые несет высокий рост ипотечных кредитов на фоне ухудшения стандартов выдач и использования схем от застройщиков. В связи с этим ЦБ вводит повышенные резервы по "схемной" ипотеке от застройщика и более высокие надбавки с учетом пересчета доли первоначального взноса. Кроме того, регулятор с 1 мая увеличивает макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом.