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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:53

Производитель Strepsils и Durex увеличил квартальную выручку на 14,4%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc увеличил выручку на 14,4%, что оказалось лучше прогнозов. Показатель составил 3,92 млрд фунтов ($4,86 млрд) по сравнению с 3,42 млрд фунтов годом ранее.

Аналитики, чей прогноз приводит сама компания, в среднем оценивали выручку на уровне 3,73 млрд фунтов.

Сопоставимые продажи Reckitt в январе-марте выросли на 7,9% при ожидавшемся повышении на 3,6%.

По итогам 2023 года компания планирует увеличить выручку на 3-5%.

Reckitt также объявила, что президент бизнес-подразделения "Здоровье" и глобальный директор по работе с клиентами Крис Лихт к концу года сменит Никандро Дюранте на посту гендиректора.

За последний год капитализация Reckitt Benckiser увеличилась на 3,5% (до 46,4 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 5,6%.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex, в 200 странах.

Reckitt Benckiser Великобритания Никандро Дюранте Крис Лихт
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