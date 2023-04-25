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Цена нефти Brent опустилась ниже $81 за баррель

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили падение вечером во вторник, трейдеры вновь опасаются банковского кризиса в США, который может негативно отразиться на спросе на топливо, отмечает MarketWatch.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 по московскому времени во вторник составила $80,8 баррель, что на $1,93 (2,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,74 (2,21%), до $77,02 за баррель.

"Казалось, что нефтяные котировки скоро начнут ралли, но вернулись старые банковские опасения", - сказал аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Американский First Republic Bank накануне отчитался о резком оттоке средств клиентов с депозитов в первом квартале и сообщил о намерении сократить до 25% сотрудников.

Опасения относительно банковского сектора нивелировали даже поддержку от позитивной статистики по рынку авиаперевозок КНР. Администрация гражданской авиации (CAAC) Китая ожидает, что пассажиропоток на майских каникулах достигнет 9 млн человек и указывает на возвращение рынка фактически к допандемийному уровню.

Трейдеры ожидают публикации еженедельных данных о запасах нефти в США в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов на 2,3 млн баррелей.

Brent WTI США
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