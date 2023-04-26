Банки РФ получили возможность привлекать средства бюджета на условиях overnight

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство начало проводить операции по зачислению временно свободных средств единого казначейского счета (ЕКС) на банковские счета overnight ("на ночь"), сообщается на сайте ведомства.

Счета открываются с условием размещения средств до 20:00 и обязательством возврата средств до 10:00 следующего рабочего дня.

Новый инструмент будет способствовать более эффективному управлению остатком средств на ЕКС, снижению среднегодового предельного значения остатка средств на нем, позволит получить дополнительные доходы для бюджетной системы. В 2022 году доход от операций по управлению остатками бюджетных средств составил 541 млрд рублей.