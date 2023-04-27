Фармацевтическая Eli Lilly в I квартале снизила чистую прибыль на 29%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Eli Lilly and Co. в первом квартале 2023 года снизила чистую прибыль на 29%, однако выручка превзошла ожидания экспертов.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $1,34 млрд, или $1,49 в расчете на акцию, против $1,9 млрд, или $2,1 на акцию, годом ранее. Скорректированный показатель уменьшился до $1,62 на акцию с $1,73.

Выручка сократилась на 11%, до $6,96 млрд с $7,81 млрд годом ранее. Это обусловлено снижением продаж антител к коронавирусу.

Опрошенные Refinitiv аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,73 на акцию при выручке в $6,86 млрд.

Eli Lilly повысила годовые прогнозы выручки и скорректированной прибыли на акцию до $31,2-31,7 млрд с $30,3-30,8 млрд и $8,65-8,85 с $8,35-8,55 соответственно.