Eli Lilly купит биофармацевтическую Versanis за сумму до $1,925 млрд

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американская Eli Lilly and Co. договорилась о покупке биофармацевтической Versanis Bio за сумму до $1,925 млрд, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Сделка будет оплачена денежными средствами, а ее окончательная сумма зависит от достижения определенных целей в областях разработки и продаж. Сроки ее закрытия не сообщаются.

Versanis разрабатывает препараты для лечения кардиометаболических заболеваний, в том числе предназначенные для людей с лишним весом или ожирением.

Один из ее препаратов, бимагрумаб, в сочетании с метаболическими гормонами потенциально способен дополнительно снизить жировую массу при сохранении мышечной.