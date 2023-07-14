Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Eli Lilly купит биофармацевтическую Versanis за сумму до $1,925 млрд

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американская Eli Lilly and Co. договорилась о покупке биофармацевтической Versanis Bio за сумму до $1,925 млрд, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Сделка будет оплачена денежными средствами, а ее окончательная сумма зависит от достижения определенных целей в областях разработки и продаж. Сроки ее закрытия не сообщаются.

Versanis разрабатывает препараты для лечения кардиометаболических заболеваний, в том числе предназначенные для людей с лишним весом или ожирением.

Один из ее препаратов, бимагрумаб, в сочетании с метаболическими гормонами потенциально способен дополнительно снизить жировую массу при сохранении мышечной.

Eli Lilly Versanis США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Урожай клубники на Ставрополье в 2023 году снизился на 42% из-за дождей с градом

Урожай клубники на Ставрополье в 2023 году снизился на 42% из-за дождей с градом

"Соллерс" закрыл сделку по выкупу "Исузу Рус" у японской Isuzu

"Соллерс" закрыл сделку по выкупу "Исузу Рус" у японской Isuzu

Цены на нефть стабилизировались после скачка до апрельских максимумов

Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

Фондовые индексы США уверенно выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления

Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки

Глава ЕК заявила, что Россия несет ответственность за продление зерновой сделки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });