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ЦБ РФ отметил, что склонность населения к сбережению начала снижаться

ЦБ РФ отметил, что склонность населения к сбережению начала снижаться
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Склонность населения к сбережению начала постепенно снижаться на фоне улучшения потребительских настроений и оживления потребительского кредитования, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

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"Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегментах. Ускорились темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. При этом сохранялся приток средств населения на текущие счета и депозиты в банках. В целом улучшение потребительских настроений, оживление потребительского кредитования сигнализируют о начале постепенного снижения склонности населения к сбережению с повышенных значений", - указал ЦБ.

В целом, как отмечает ЦБ, денежно-кредитные условия остались нейтральными. С момента предыдущего заседания совета директоров по ключевой ставке доходности краткосрочных ОФЗ несколько снизились. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ существенно не изменились. Кредитные и депозитные ставки находились вблизи уровней, сложившихся к началу 2023 года.

ЦБ РФ Банк России
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