Chevron увеличила квартальную чистую прибыль на 5%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, увеличила чистую прибыль на 5%. Корпорация также заявила о намерении нарастить объемы выкупа своих акций в текущем периоде.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $6,574 млрд, или $3,46 в расчете на акцию, по сравнению с $6,259 млрд, или $3,22 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до $3,55 с $3,36 на акцию.

Выручка Chevron снизилась на 6,6% - до $50,793 млрд против $54,373 млрд годом ранее. Доходы от продаж уменьшились также на 6,6%, составив $48,842 млрд. Это обусловлено в основном снижением цен на углеводороды.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $3,4 на акцию при доходах от продаж в $48,6 млрд.

В сегменте upstream (добыча и разведка) прибыль в минувшем квартале упала на 26% - до $5,161 млрд, в сегменте downstream (переработка и транспортировка) - подскочила в 5,4 раза, до $1,8 млрд.

Добыча Chevron составила 2,979 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2,7% ниже показателя за январь-март 2022 года (3,06 млн бнэ/с).

Средняя цена реализации нефти и газоконденсата в первом квартале в США снизилась до $59 за баррель против $77 за баррель годом ранее, природного газа - до $2,58 с $4,1 за 1 тысячу кубических футов. Аналогичные показатели в мире опустились соответственно до $69 с $93 за баррель и до $9 с $10,35 за 1 тысячу кубических футов.

Chevron за минувший квартал вернула акционерам $6,6 млрд, в том числе $2,9 млрд в виде дивидендов и $3,75 млрд за счет выкупа своих акций. Во втором квартале компания планирует увеличить объем buyback до $4,375 млрд, говорится в отчетности.

Свободный денежный поток в первом квартале составил $4,2 млрд по сравнению с $6,1 млрд за тот же период годом ранее. Капиталовложения увеличились до $3 млрд с $2 млрд.

За последние три месяца капитализация Chevron уменьшилась на 7% (до $316,5 млрд), тогда как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,5%.