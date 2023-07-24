Chevron сообщила о снижении чистой прибыли во II кв. в 1,9 раза и анонсировала смену CFO

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала снижение чистой прибыли во втором квартале 2023 года в 1,9 раза, однако ее скорректированная прибыль превзошла прогнозы рынка.

Как говорится в сообщении Chevron, опубликованном в воскресенье, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $6,01 млрд, или $3,2 на акцию, по сравнению с $11,62 млрд, или $5,95 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль уменьшилась до $3,08 на акцию с $5,82 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $2,97 на акцию.

Полную отчетность за второй квартал Chevron обнародует 28 июля.

Компания также сообщила, что ее добыча в Пермском бассейне, крупнейшем сланцевом месторождении США, во втором квартале достигла рекордных 772 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, увеличившись на 11% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Отчисления Chevron в пользу акционеров в минувшем квартале также были рекордными - $7,2 млрд, в том числе $2,8 млрд пришлось на дивидендные выплаты и $4,4 млрд - на обратный выкуп акций.

В отдельном пресс-релизе, также опубликованном 23 июля, Chevron сообщила, что ее вице-президент и главный финансовый директор Пьер Бребер покинет компанию после 35 лет работы. Пост CFO с 1 марта 2024 года займет 49-летняя Эймер Боннер, являющаяся в настоящее время главным технологическим директором Chevron и президентом Chevron Technical Center. Она работает в компании с 1998 года.

В сообщении Chevron также отмечается, что ее совет директоров принял решение отменить обязательный возраст выхода на пенсию в 65 лет для действующего главы компании Майка Вирта, которому в этом году исполнится 63 года.