Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением индекса МосБиржи

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился в рамках закрытия игроками части позиций в преддверии выходных на фоне смешанной динамики внешних площадок, сигналов и прогнозов от Банка России в отношении дальнейшей монетарной политики. Индекс МосБиржи просел в район 2630 пунктов на фоне укрепления рубля после обновления индикатором утром в пятницу максимума за год в районе 2658 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2634,94 пункта (-0,4%, минимум дня - 2608,02 пункта), индекс РТС вырос до 1033,57 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2%.

Доллар к 18:50 стоил 80,15 рубля (-1,19 рубля), днем курс падал в район 79 руб./$1.

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,2%, индекс РТС вырос на 1,4% на фоне снижения доллара на 1,55 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Татнефти" (-2%), "Газпром нефти" (-1,9%), Polymetal (-1,7%), "Интер РАО" (-1,6%), "НЛМК" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -1,4% "префы"), "Аэрофлота" (-1,2%), "ММК" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "Яндекса" (-1%), "Газпрома" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "МТС" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,1%).

Совет директоров "Полюса" рассмотрит рекомендации о выплате дивидендов по итогам 2022 года. Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) компании назначено на 6 июня, закрытие реестра на участие в нем - 12 мая. Дивидендная политика "Полюса" подразумевает выплату 30% от EBITDA.

Подорожали акции АФК "Система" (+2%), ВТБ (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), Сбербанка (+0,4%), расписки TCS Group (+0,1%).

Банк России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, что совпало с ожиданиями. При этом ЦБ дал новый сигнал по ДКП: на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году.

Банк России также отметил, что при расширении бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут, поэтому может потребоваться более жесткая ДКП. На среднесрочном горизонте баланс рисков существенно не изменился и по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, полагает регулятор.

ЦБ РФ уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2023 год до 7,3-8,2% с 7-9%, понизил прогноз по инфляции на 2023 год до 4,5-6,5%, улучшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2023 году до роста в 0,5-2% с интервала от -1% до +1%. Кроме того, ЦБ РФ сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2024 год в интервале 0,5-2,5%, в 2025 году - в рамках 1,5-2,5%.

ЦБ РФ сохранил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год на уровне $55 за баррель, также сохранил ожидания на 2024-2025 годы на уровне $55 за баррель.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил журналистам в пятницу, что точечных исключений из общего режима windfall tax для отдельных компаний делаться не будет. Как сообщалось, Минфин оценивает потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд рублей.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в пятницу, что выплата разового взноса в бюджет не окажет большого влияния на финансовую устойчивость банковского сектора.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, предпраздничная неделя прошла довольно спокойно, однако в пятницу укрепился рубль, что несколько всколыхнуло рынок акций. Совпали несколько факторов: конец налогового периода, большинство платежей по которому пришлось на последний рабочий день месяца; решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне 7,5%, но пересмотреть нижнюю границу прогноза средней ставки с 7% до 7,3%, что снижает вероятность понижения ставки в этом году. В итоге неделя закрылась разнонаправленно: индекс МосБиржи снизился, а валютный индекс РТС вырос.

"На следующей неделе начнутся первые "отсечки" по дивидендам, пока не очень большие, поэтому не способные сильно повлиять на динамику индекса. Внимание инвесторов вновь сконцентрируется на валютном рынке. После окончания налогового периода рубль может вновь начать снижение, что окажет поддержку российским акциям", - полагает Власенко.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, в последний торговый день перед майскими праздниками рынок акций РФ скорректировался вниз, часть игроков предпочла закрыть или сократить свои позиции перед выходными. В то же время отмечался спрос на отдельные бумаги - после праздников поддержку индексам могут вновь оказать дивидендные истории, которых, исходя из графика голосований акционеров, будет немало.

Банк России ожидаемо не стал менять ставку, при этом понизил прогноз по инфляции на будущие периоды. Российская валюта тут же стремительно укрепилась.

Прогноз по индексу МосБиржи на вторник, 2 мая - 2620-2635 пунктов, полагает эксперт.

Как отмечает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев, риторика ЦБ РФ не претерпела заметных изменений вопреки обновлению экономического прогноза. Регулятор по-прежнему продолжает расценивать риски разбалансировки бюджета, ухудшения внешнеторговых условий и дефицита рабочей силы на рынке труда в качестве проинфляционных рисков, выражая готовность оценивать целесообразность повышения ставки в случае их повышения.

В то же время изменение экономических прогнозов (диапазон прогноза инфляции был понижен, прогноз роста ВВП улучшен) можно расценивать как сбалансированную оценку инфляционных рисков. В целом подобная расстановка сил может иметь некоторые инфляционные последствия для экономики, в особенности, если источником предложения останется импорт товаров и услуг. В июне ожидается сохранение ставки на уровне 7,50% годовых, а в дальнейшем не исключено ее поступательное снижение, считает Кошелев.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, индекс МосБиржи ушел в "минус" под давлением резко укрепившегося рубля на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку неизменной. ЦБ РФ снизил прогноз по инфляции и по ставке, что может быть предвестником возобновления смягчения денежной политики и начала ралли на рынке ОФЗ.

Четкого сигнала ЦБ на снижение ставки пока нет, но формулировки относительно принятия решения на основе фактически складывающейся инфляции, задач перестройки экономики и влияния внешних факторов говорят о такой возможности. Реакция на новости от ЦБ вылилась в виде снижения доходностей ОФЗ и укрепления рубля. Если волна выхода нерезидентов из активов в РФ пойдет на спад, то у рубля появятся поводы для закрепления в диапазоне 75-80 руб./$1, полагает аналитик.

В Европе европейские индексы преимущественно снижались. Очередные проблемы прилетели из банковского сектора. Британский Банк NatWest отчитался о потере 20 млрд фунтов стерлингов клиентских депозитов, что отправило акции банка в падение на 6%. Рост ВВП еврозоны в I квартале замедлился, во Франции и Испании в марте ускорилась инфляция. То есть тенденция на снижение цен пока не подтверждается, а это означает, что ЕЦБ будет вынужден продлить цикл повышения ставки на более длительный период, полагает аналитик.

Нефть продолжает попытки отскока вверх. "Китайская Sinopec сообщила, что рост спроса на нефтепродукты в КНР составил 6,7% в I квартале. Однако в II квартале рост будет еще более активным. При этом компания предупредила о снижении доступности внутренних поставок. То есть потребности Китая в импорте нефти будут возрастать. В мае также начнется дополнительное сокращение производства нефти в ОПЕК+ (на 1,16 млн б/с). То есть вместе с российскими объемами рынок к концу весны не досчитается уже 1,66 млн б/с. В Международном энергетическом агентстве попытались обвинить ОПЕК+ в безответственном сокращении производства, но генеральный секретарь картеля назвал в ответ МЭА безответственной, так как политика низких цен приводит к сокращению инвестиций и падению резервных мощностей", - отмечает Кочетков.

Фондовые индексы Азии

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), также вечером выросли Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,1-0,8%) и США (индексы прибавляют 0,1-0,5% во главе с Dow).

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, которое стало первым для нового главы ЦБ Кадзуо Уэды. В то же время из текста заявления ЦБ по итогам заседания пропала фраза о его намерении удерживать ставку на текущем уровне или ниже. Эту фразу Банк Японии повторял с октября 2019 года. При этом ЦБ повторил, что готов сохранять стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на 2%-ном целевом уровне.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали повышение розничных продаж в Японии по итогам 13-го месяца подряд, а также рост промпроизводства и неожиданный скачок безработицы.

ВВП Евросоюза

ВВП 19 стран еврозоны в I квартале вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем прогнозировали повышение ВВП на 0,2% в поквартальном выражении и на 1,4% в годовом, согласно данным Trading Economics.

ВВП Франции в I квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что совпало с ожиданиями. Потребительские расходы во Франции в марте сократились на 1,3% относительно предыдущего месяца при прогнозах роста на 0,3%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Темпы инфляции замедлились по сравнению с 7,8% в марте, аналитики не ожидали изменения темпов роста, отмечает Trading Economics.

В США доходы населения в марте выросли на 0,3% при прогнозах роста на 0,2%, расходы не изменились при прогнозах снижения на 0,1%.

Нефть

На нефтяном рынке цены подросли, но завершают неделю и месяц снижением. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $79,43 за баррель (+1,4% и +0,9% накануне). Срок биржевого обращения июньских контрактов на Brent завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы стоят $80,14 за баррель (+2,4%).

Опубликованные в четверг статданные показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале. При этом один из ключевых показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, ускорил рост, в связи с чем американский ЦБ, вероятно, продолжит подъем ставки, отмечает Market Watch.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции банка "Приморье" (-9,6%), ПАО "Россети Кубань" (-8,8%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-6,7%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (-5,5% и -9,2% "префы"), расписки "О'Кей" (-4,9%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4,8%).

Девелопер "Самолет" (-0,8%) в 2022 году увеличил скорректированную EBITDA по МСФО вдвое, до 48,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль девелопера выросла на 81% и достигла 15,3 млрд рублей.

Сектор девелоперов нейтрально отреагировал на заявление главы ЦБ РФ Набиуллиной на пресс-конференции в пятницу о том, что ЦБ РФ поддерживает распространение адресных льготных ипотечных программ на вторичный рынок жилья. Акции застройщиков ПАО "Группа компаний ПИК", ПАО "Инград", "Эталона" просели на 0,8-1,8%, выросли только бумаги "Группы ЛСР" (+2,3%).

ПАО "Группа ЛСР" в январе-марте 2023 года сократило продажи на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 25,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании. Объем реализованной недвижимости уменьшился на 26,2%, до 161 тыс. кв. метров.

Выросли в пятницу акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+39,9% и +17,6% "префы"), "ИК Русс-инвест" (+11,3%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (+8,1% и +5,7% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (+7,9%).

ОАО "МРСК Урала" (+5,9%) (входит в "Россети" ) в январе-марте 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 7,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 4,7 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 22,9% и составила 28,2 млрд рублей.

ПАО "Россети Сибирь" (+3,2%) в январе-марте 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 1,2 млрд рублей, говорится в материалах компании. Выручка выросла на 6,8% - до 19,1 млрд рублей.

ПАО "Россети Юг" (+0,6%) в январе-марте 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,556 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка в первом квартале выросла на 18,7% - до 12,666 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,13 млрд рублей (из них 10,584 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,6 млрд рублей на бумаги ВТБ и 6,54 млрд рублей на акции "Газпрома").