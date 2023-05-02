Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Инфляция в Южной Корее в апреле замедлилась 3,7%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года потребительские цены в Южной Корее выросли на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют опубликованные 2 мая официальные данные.

Инфляция замедлилась по сравнению с 4,2% в марте и была минимальной с февраля 2022 года.

Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов инфляции до 3,75%, показывает консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics.

Потребительские цены в апреле увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в марте. Аналитики в среднем прогнозировали их подъем на 0,25%.

Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле составила 4% в годовом и 0,3% в помесячном выражении.

Замедление темпов инфляции в Южной Корее увеличивает надежды инвесторов на то, что Центробанк страны завершит цикл повышения базовой ставки, отмечает Market Watch. Регулятор поднял ставку в общей сложности на 3 процентных пункта с августа 2021 года - до максимальных за 14 лет 3,5% годовых. В апреле ставка была оставлена без изменений.

Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг пообещал добиться увеличения выпуска фенола для фанеры в мае

Приток СПГ в Европу в апреле вышел на новый рекорд

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

Минфин США останется без средств к 1 июня без повышения лимита госдолга

АФК "Система" приобрела группу компаний Natura Siberica

АФК "Система" приобрела группу компаний Natura Siberica

Adidas рассматривает возможность передачи подразделения в РФ иностранному инвестору

Adidas рассматривает возможность передачи подразделения в РФ иностранному инвестору

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $79,3 за баррель

В Армению приостановлена подача газа из РФ из-за планового ремонта на газопроводе

Заявление Банка России: Калибровка жесткости

Заявление Банка России: Калибровка жесткости

Рубль к вечеру сократил темпы роста, но остался в заметном плюсе к мировым валютам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });