Инфляция в Южной Корее в апреле замедлилась 3,7%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года потребительские цены в Южной Корее выросли на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют опубликованные 2 мая официальные данные.

Инфляция замедлилась по сравнению с 4,2% в марте и была минимальной с февраля 2022 года.

Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов инфляции до 3,75%, показывает консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics.

Потребительские цены в апреле увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в марте. Аналитики в среднем прогнозировали их подъем на 0,25%.

Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле составила 4% в годовом и 0,3% в помесячном выражении.

Замедление темпов инфляции в Южной Корее увеличивает надежды инвесторов на то, что Центробанк страны завершит цикл повышения базовой ставки, отмечает Market Watch. Регулятор поднял ставку в общей сложности на 3 процентных пункта с августа 2021 года - до максимальных за 14 лет 3,5% годовых. В апреле ставка была оставлена без изменений.