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Logitech в IV финквартале сократила чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Швейцарская Logitech International SA, выпускающая оборудование компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки и т.д.), в четвертом квартале 2023 фингода сократила чистую прибыль более чем вдвое, но скорректированный показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в отчетности Logitech, ее чистая прибыль в квартале, завершившемся 31 марта, составила $41,5 млн, или 26 центов на акцию, по сравнению со $108,21 млн, или 64 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль на акцию упала до 50 центов с 81 цента.

Квартальная выручка Logitech упала на 22%, до $960 млн. Без учета изменения курса валют показатель сократился на 20%.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль компании в размере 42 цента на акцию при выручке в $939 млн.

Между тем выручка компании упала почти во всех сегментах. Продажи веб-камер рухнули на 41%, клавиатур – на 19%, компьютерных девайсов для видеоигр – на 24%, переносных колонок – более чем вдвое.

Компания отметила тяжелые макроэкономические условия и снижение расходов корпоративных и розничных клиентов.

"Несмотря на сокращение продаж, мы значительно больше, чем до пандемии (коронавируса - ИФ)", - заявил глава Logitech Брэкен Даррелл, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Годовые продажи составили $4,54 млрд против $5,48 млрд в 2022 фингоду, чистая прибыль – $364,58 млн против $644,51 млн.

Компания сохранила прогноз на первое полугодие текущего фингода, в соответствии с которым ожидает снижения выручки на 18-22%, операционную прибыль – в размере $160-190 млн.

Котировки акций Logitech на торгах в Швейцарии во вторник растут на 6,2%.

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