Руководитель Logitech покинет компанию для реализации "другой возможности"
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент, главный исполнительный директор и член совета директоров швейцарской Logitech International SA Брэкен Даррелл покинет компанию, чтобы реализовать "другую возможность", сообщила пресс-служба компании.
Исполняющим обязанности CEO станет член совета директоров Гай Гехт, и Logitech начинает поиск внутренних и внешних кандидатов на руководящие должности.
Даррелл, возглавлявший Logitech в течение десяти лет, останется в компании на ближайший месяц для передачи дел.
Гехт работает в совете директоров без исполнительных полномочий с сентября 2019 года, он входил в состав комитета по аудиту и был председателем комитета по технологиям и инновациям.
Компания Logitech выпускает оборудование компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки).
Акции Logitech дешевеют на 6,3% на торгах в среду в Цюрихе.