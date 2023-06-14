Руководитель Logitech покинет компанию для реализации "другой возможности"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент, главный исполнительный директор и член совета директоров швейцарской Logitech International SA Брэкен Даррелл покинет компанию, чтобы реализовать "другую возможность", сообщила пресс-служба компании.

Исполняющим обязанности CEO станет член совета директоров Гай Гехт, и Logitech начинает поиск внутренних и внешних кандидатов на руководящие должности.

Даррелл, возглавлявший Logitech в течение десяти лет, останется в компании на ближайший месяц для передачи дел.

Гехт работает в совете директоров без исполнительных полномочий с сентября 2019 года, он входил в состав комитета по аудиту и был председателем комитета по технологиям и инновациям.

Компания Logitech выпускает оборудование компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки).

Акции Logitech дешевеют на 6,3% на торгах в среду в Цюрихе.