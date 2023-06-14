Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Руководитель Logitech покинет компанию для реализации "другой возможности"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент, главный исполнительный директор и член совета директоров швейцарской Logitech International SA Брэкен Даррелл покинет компанию, чтобы реализовать "другую возможность", сообщила пресс-служба компании.

Исполняющим обязанности CEO станет член совета директоров Гай Гехт, и Logitech начинает поиск внутренних и внешних кандидатов на руководящие должности.

Даррелл, возглавлявший Logitech в течение десяти лет, останется в компании на ближайший месяц для передачи дел.

Гехт работает в совете директоров без исполнительных полномочий с сентября 2019 года, он входил в состав комитета по аудиту и был председателем комитета по технологиям и инновациям.

Компания Logitech выпускает оборудование компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки).

Акции Logitech дешевеют на 6,3% на торгах в среду в Цюрихе.

Logitech Брэкен Даррелл Гай Гехт Швейцария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

ФГУП "НАМИ" приобретает самарское производство Bosch по выпуску систем ABS и ESP

Доллар поднялся выше 85 руб. впервые с 4 апреля 2022 года

Доллар поднялся выше 85 руб. впервые с 4 апреля 2022 года
ПМЭФ-2023

Сбер в 2023 году планирует увеличить ипотечный портфель на 25% против 18% в 2022 году

Сбер в 2023 году планирует увеличить ипотечный портфель на 25% против 18% в 2022 году

Греф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо

Греф заявил, что Сбербанк не будет переводить заблокированные активы на отдельное юрлицо

Греф спрогнозировал рост ВВП России примерно на 2% по итогам 2023 года

Правительство разрешило "Ямал СПГ" поставки в адрес экс-Gazprom M&T Singapore до конца 2024 г.

Крупнейшие банки в мае снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей

Крупнейшие банки в мае снизили объем продажи валюты на рынке до 352 млрд рублей

Законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен в Госдуму

Акционеры "Россети Юг" одобрили решение не платить дивиденды за 2022 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });