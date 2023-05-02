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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Marriott в I квартале получила выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американский гостиничный оператор Marriott International увеличил чистую прибыль вдвое, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $757 млн, или $2,43 в расчете на акцию, по сравнению с $377 млн, или $1,14 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль поднялась до $2,09 на акцию с $1,25.

Выручка подскочила на 34% и достигла $5,615 млрд против $4,199 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,85 на акцию при выручке в $5,45 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) без учета изменения курсов обмена валют в минувшем квартале повысилась на 34,3% в годовом выражении, в том числе в США и Канаде показатель вырос на 25,6%, на международных рынках - на 63,1%.

В январе-марте число номеров в гостиницах компании по всему миру увеличилось примерно на 11 тыс.

Marriott с начала года по 28 апреля вернула акционерам $1,5 млрд, в том числе за счет выкупа 6,8 млн своих акций на сумму $1,1 млрд.

Компания прогнозирует рост RevPAR во втором квартале на 10-12%, по итогам всего 2023 года - на 10-13% против ожидавшихся ранее 6-11%. Ожидается также, что скорректированная прибыль на акцию в апреле-июне будет находиться в диапазоне $2,09-2,15, в 2023 году - на уровне $7,97-8,42.

За последние три месяца капитализация Marriott сократилась на 2,3% (до $52,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 5,4%.

Marriott International управляет более чем восемью тысячами объектов под 30 брендами, география присутствия охватывает 139 стран и территорий. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.

Marriott США Канада
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