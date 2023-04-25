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First Republic Bank зафиксировал 40%-ное снижение объема депозитов в I квартале

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американский First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов с депозитов в первом квартале на фоне мартовского кризиса в банковском секторе США, последовавшего за крахом Silicon Valley Bank.

Как говорится в пресс-релизе First Republic, объем средств на депозитах в банке на 31 марта составил $104,5 млрд, сократившись на 41% по сравнению с уровнем конца декабря прошлого года. Объем депозитов включает в себя $30 млрд, размещенные в нем 11 крупными американскими банками в качестве помощи.

В апреле депозиты стабилизировались, отмечают в банке.

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First Republic планирует сократить баланс, а также снизить зависимость от краткосрочных заимствований.

Кроме того, банк намерен урезать расходы, в том числе за счет снижения вознаграждений топ-менеджеров, оптимизации офисного пространства и отказа от некоторых проектов. Также First Republic планирует сократить штат сотрудников на 20-25% во втором квартале.

"В дополнение к этим мерам банк рассматривает стратегические варианты для закрепления достигнутого прогресса и усиления капитала", - говорится в пресс-релизе.

Чистая прибыль First Republic в первом квартале снизилась до $269 млн, или $1,23 на акцию, по сравнению с $401 млн, или $2 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали этот показатель на уровне $0,95 на акцию.

Квартальная выручка банка уменьшилась на 13,4%, до $1,2 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $1,22 млрд.

Акции First Republic упали в цене на 22% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 87%.

First Republic Bank Silicon Valley Bank США
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