Ford снова понизил цены на Mustang Mach-E

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor во второй раз с начала года снизил цены на различные модели Mustang Mach-E, пишет The Wall Street Journal.

В зависимости от комплектации внедорожник на электроприводе теперь стоит от $43 тысяч до $60 тысяч, на $1-4 тысячи меньше, чем в конце января.

Цены были снижены на фоне аналогичных действий конкурентов и после перехода на менее дорогостоящие батареи, отмечает WSJ.

Ford планирует возобновить прием предзаказов на автомобили Mach-E в среду и увеличить производство этих машин на заводе в Мексике позднее в этом году.

В первом квартале Ford продал 5407 машин Mustang Mach-E.