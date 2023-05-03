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Бывший зампред ФРС посоветовал сделать паузу после повышения ставки в мае

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США должна приостановить подъем процентных ставок после майского заседания, считает бывший зампредседателя ФРС Ричард Кларида. Его слова приводит The Wall Street Journal.

"Я был бы в лагере тех, кто выступает за сигнал о паузе", - сказал он и аргументировал эту позицию накопленным эффектом от предыдущих повышений ставок и снижением доступности заемного капитала после краха нескольких региональных банков.

Крах First Republic Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank отразится на всей финансовой системе и затруднит получение кредитов для некоторых потребителей и предприятий, пишет газета. По мнению Клариды, это охладит экономику и инфляцию примерно таким же образом, как дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Заседание ФРС проходит 2-3 мая, его итоги будут обнародованы в среду в 21:00 по Москве в среду. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов оценивается рынком почти в 100%, отмечает MarketWatch.

Ричард Кларида США ФРС Signature Bank Silicon Valley Bank
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