Kraft Heinz увеличила выручку в I квартале на 7,3%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, увеличила выручку в первом квартале на 7,3% благодаря повышению цен на 14,7%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка за три месяца, завершившихся 1 апреля, составила $6,49 млрд по сравнению с $6,05 млрд за сопоставимый период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,39 млрд.

Выручка в Северной Америке увеличилась на 6,2%, до $4,89 млрд, на международных рынках – на 11,1%, до $1,6 млрд.

Себестоимость продаж увеличилась до $4,38 млрд c $4,11 млрд годом ранее.

Kraft Heinz в первом квартале зафиксировала чистую прибыль в размере $836 млн, или $0,68 на акцию, против $776 млн, или $0,63 на акцию, за три месяца, завершившихся 26 марта 2022 года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,68 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в $0,6 на акцию.

Валовая рентабельность повысилась на 62 базисных пункта (б.п.), до 32,6%, скорректированный показатель – на 126 б.п., до 32,8%.

Kraft Heinz повысила годовой прогноз скорректированной прибыли на акцию до $2,83-2,91 с $2,67-2,75.

Акции Kraft Heinz прибавляют в цене 2,6% на предварительных торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась почти на 9%.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается примерно в 200 странах.