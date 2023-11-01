Kraft Heinz увеличила квартальную выручку хуже прогнозов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, увеличила выручку на 1%, однако результат оказался хуже прогноза рынка.

Выручка компании в июле-сентябре составила $6,57 млрд против $6,51 млрд годом ранее. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,71 млрд.

Неблагоприятные колебания валютных курсов ухудшили динамику выручки на 0,5 процентного пункта (п.п.), отделение активов - на 0,2 п.п.

Органический рост продаж составил 1,7%.

Чистая прибыль Kraft Heinz в третьем квартале уменьшилась до $262 млн, или $0,21 на акцию, по сравнению с $432 млн, или $0,35 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,72 на акцию, оказавшись лучше консенсус-прогноза аналитиков в $0,66 на акцию.

"Мы продолжаем наращивать производительность по всей цепочке создания стоимости, реинвестируя доходы в маркетинг, технологии, исследования и разработки", - говорится в пресс-релизе компании.

Kraft Heinz улучшила прогноз скорректированной чистой прибыли на 2023 год до $2,91-2,99 на акцию с ожидавшихся ранее $2,83-2,91 на акцию. В то же время компания заявила, что органический рост продаж по итогам года, вероятно, будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона в 4-6%.

Компания выплатит квартальные дивиденды в размере $0,4 на акцию.

С начала 2023 года капитализация Kraft Heinz снизилась на 22,7%.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O.