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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Совет директоров "Россети Волга" 11 мая обсудит рекомендации по дивидендам за 2022 год

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети Волга" на заседании 11 мая обсудит рекомендации по дивидендам за 2022 год, говорится в сообщении компании.

В повестку заседания также включены вопросы об определении даты проведения годового собрания акционеров, его повестки и другие вопросы, связанные с подготовкой к собранию .

Как сообщалось, в 2022 году "Россети Волга" получила чистый убыток по РСБУ в размере 1,1 млрд рублей против 129 млн рублей чистой прибыли в 2021 году.

По итогам 2021 года "Россети Волга" выплатила дивиденды в размере 0,00032305 рубля на акцию, или 50,5% годовой чистой прибыли.

"Россети Волга" объединяет электросетевые активы республик Мордовия и Чувашия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Доля ПАО "Россети" в уставном капитале компании составляет 68,47%.

Россети Волга
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