Квартальная чистая прибыль "Акрона" по РСБУ упала в 2,8 раза,

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года выручка ПАО "Акрон" по РСБУ сократилась в 1,7 раза в годовом измерении, до 38 млрд рублей, следует из отчетности компании. Валовая прибыль ПАО уменьшилась в 2,4 раза, до 20,5 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 2,8 раза и составила 13,8 млрд рублей.

Общий долг "Акрона" на конец I квартала составил 70,35 млрд рублей.

Выручка второго предприятия группы "Акрон" - ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область) - в прошедшем квартале снизилась почти на 9%, до 13 млрд рублей. При этом валовая прибыль предприятия выросла на 15%, до 5,8 млрд рублей, а чистая прибыль - на 33%, до 2,8 млрд рублей.