Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Квартальная чистая прибыль "Акрона" по РСБУ упала в 2,8 раза,

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года выручка ПАО "Акрон" по РСБУ сократилась в 1,7 раза в годовом измерении, до 38 млрд рублей, следует из отчетности компании. Валовая прибыль ПАО уменьшилась в 2,4 раза, до 20,5 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 2,8 раза и составила 13,8 млрд рублей.

Общий долг "Акрона" на конец I квартала составил 70,35 млрд рублей.

Выручка второго предприятия группы "Акрон" - ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область) - в прошедшем квартале снизилась почти на 9%, до 13 млрд рублей. При этом валовая прибыль предприятия выросла на 15%, до 5,8 млрд рублей, а чистая прибыль - на 33%, до 2,8 млрд рублей.

Акрон Дорогобуж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая сократятся в 1,9 раза

В Shell заявили, что компания не получила средств за долю в "Сахалине-2"

Moеt Hennessy сменил руководство еще одной "дочки" в России

Новак сообщил об увеличении морского экспорта нефти при сокращении трубопроводного в ЕС

Новак сообщил об увеличении морского экспорта нефти при сокращении трубопроводного в ЕС

Цены на газ в Европе падают в период между отоплением и кондиционированием

Цены на газ в Европе падают в период между отоплением и кондиционированием

Минэнерго не ждет роста розничных цен на топливо выше инфляции и после коррекции демпфера

Американский OFAC выдал разрешение на продажу "Вымпелкома"

Цена Brent поднялась до $72,9 после падения до минимума с конца 2021 г. накануне

Цена Brent поднялась до $72,9 после падения до минимума с конца 2021 г. накануне

VEON в I квартале сократил выручку на 8,7%, EBITDA - на 13,5%

ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });