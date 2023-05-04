Эксперты оценили потенциал рынка фруктов и ягод в РФ в 14,6 млн т в год

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Потенциал рынка фруктов и ягод в РФ оценивается в 14,6 млн тонн, что на 67% больше, чем объем рынка в 2021 году. Об этом сообщается в пресс-релизе компании "Интерагро" по итогам исследования этого сектора АПК.

Авторы исследования отмечают, что с 2011 года среднегодовые темпы роста сбора плодов и ягод в РФ составили 5%. В 2022 году валовой сбор достиг 4,3 млн тонн, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В то же время доля импорта сокращается. В 2021 году она составила 48% (6,279 млн тонн) против 50% в 2020 году.

Увеличению сбора плодово-ягодной продукции способствует реализация ряда проектов как в сфере производства сырья, так и в переработке. Авторы исследования сообщают, что в 2022 году компания "Юнионпарк" ввела в Калужской области тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию малины. Урожай планируется снимать три раза в год. Производственная мощность составляет до 100 тонн ягод в год. Объем инвестиций в комплекс составил 400 млн рублей собственных средств.

АО "Сады Придонья" планирует инвестировать в развитие своего Ртищевского филиала в Саратовской области 400 млн рублей и к 2025 году почти втрое увеличить его производственные мощности по переработке яблок. Сейчас завод может перерабатывать 27 тыс. тонн яблок в год и производить 3,6 тыс. тонн яблочного концентрированного сока за сезон. После реконструкции он будет перерабатывать 70 тыс. тонн яблок в год и производить 10 тыс. тонн сока. Ежегодно в подразделении компании закладывается 300 га садов. На сегодняшний день общая площадь садов составляет 2 тыс. га. В рамках нового проекта до 2025 года планируется увеличить площадь до 3 тыс. га.

В Калининградской области ООО "Калининградский плодопитомник" построит цех для шоковой заморозки и сушки фруктов и ягод. Сырье будут использовать для производства джемов, повидла и соков. АО "Эссен Продакшн АГ" в ближайшие два года вложит около 200 млн рублей в расширение производства джемов.

Росту рынка, как считают авторы исследования, также будет способствовать увеличение потребления фруктов и ягод. В 2022 году, по оценке, оно снизилось на 5%, до 60 кг на человека в год. На фоне прогнозируемого восстановления роста реальных располагаемых доходов населения можно ожидать некоторого восстановления потребления фруктов и ягод и его увеличения до 63 кг, говорится в пресс-релизе.

Как прогнозируют эксперты, будет расти и переработка фруктов и ягод, чему способствуют повышение спроса на полуфабрикаты, развитие индустрии общественного питания. "Рост отечественного производства, а также потребления плодов и ягод, безусловно, должен быть поддержан созданием новых мощностей по их глубокой переработке, - считает генеральный директор компании Екатерина Бабаева, мнение которой приведено в пресс-релизе. - Отечественная перерабатывающая отрасль сейчас развивается и перестраивается таким образом, чтобы закрыть пустующие ниши, которые раньше занимали иностранные производители. В этом смысле сейчас хорошее время для инвестора, который хочет вложиться в переработку плодов и ягод".

"По экспертным оценкам, для дальнейшего развития отрасли необходимо ограничить ввоз импортной продукции в период массового сбора и реализации отечественных плодов и ягод, отрегулировать торговую наценку в розничных сетях, а также ввести меры государственной поддержки строительства фруктохранилищ", - говорится в пресс-релизе.

ООО "Интерагро" – разработчик и интегратор комплексных проектов для АПК РФ. Среди ключевых направлений работы компании – оснащение предприятий специализированным оборудованием по доработке и переработке овощей и фруктов, организация оптово-распределительных центров (ОРЦ), овощехранилищ, проектирование и строительство тепличных и грибоводческих комплексов. Все реализуемые проекты компании находятся в программе сервисной поддержки, включающей в себя сервисное обслуживание, поставку запчастей, консультирование по оборудованию.