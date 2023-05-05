Brent подорожала до $75,15 за баррель

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 6%.

К 17:45 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,65 (3,66%), до $75,15 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,72 (3,97%), до $71,28 за баррель.

Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тысяч, безработица упала до 3,4% с мартовских 3,5%, свидетельствуют данные Министерства труда.

"В последнее время цены на нефть падали из-за опасений рецессии в мире, однако сильные данные по рынку труда, а также позитивные комментарии руководителей центробанков позволяют надеяться на то, что рецессии в этом году удастся избежать", - сказал Market Watch главный аналитик CompareBroker.io Джамил Ахмад.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на этой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии, учитывая наличие неудовлетворенного спроса в экономике США и особенно на рынке труда.

С начала текущей недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%.

"Опасения в отношении перспектив спроса на нефть являются ключевым фактором снижения цен, однако мы сомневаемся, что такое падение является оправданным", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Барбара Ламбрехт.