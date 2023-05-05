Криптовалютная биржа Coinbase сократила чистый убыток более чем в 5 раз в I квартале

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, завершила первый квартал с чистым убытком, но показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в отчетности компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $78,9 млн, или $0,34 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $429,7 млн, или $1,98 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка сократилась до $772,5 млн против $1,17 млрд годом ранее. Объем торгов уменьшился до $145 млрд с $309 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали убыток компании на уровне $1,45 на акцию при выручке в $655 млн и объеме торгов в $147,7 млрд.

"Криптоиндустрия остается волатильной, как недавно показали нарушения в работе банковского сектора и сохраняющаяся регуляторная неопределенность, - говорится в отчетности. - Мы не можем предсказать исход этих событий, но продолжаем фокусироваться на усилиях по снижению издержек".

Котировки акций Coinbase в ходе дополнительных торгов в четверг повысились на 9,2% после публикации отчетности. Капитализация компании за последний год рухнула более чем вдвое (до $11,39 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял чуть более 2%.