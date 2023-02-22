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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase завершила IV кв. с чистым убытком

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, завершил четвертый квартал с чистым убытком, в том числе из-за значительного снижения объема торгов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $557 млн, или $2,46 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $840 млн, или $3,32 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка рухнула до $629 млн против $2,49 млрд годом ранее. Объем торгов упал до $145 млрд с $547 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали убыток компании на уровне $2,52 на акцию при выручке в $588 млн и объеме торгов в $145,7 млрд.

Число ежемесячно активных пользователей Coinbase на конец прошлого года составляло 8,3 млн, что оказалось несколько выше ожиданий экспертов на уровне 8,2 млн.

Котировки акций Coinbase в ходе дополнительных торгов во вторник снизились на 1,2% после публикации отчетности. Капитализация компании за последний год рухнула более чем на 67% (до $14,8 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял чуть более 8%.

Coinbase
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