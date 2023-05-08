Brent подорожала до $75,7 за баррель

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в понедельник благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении возможной рецессии.

Позитивным для рынка фактором стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

"В последнее время цены на нефть падали из-за опасений рецессии в мире, однако сильные данные по рынку труда, а также позитивные комментарии руководителей центробанков позволяют надеяться на то, что рецессии в этом году удастся избежать", - сказал главный аналитик CompareBroker.io Джамил Ахмад, слова которого приводит Market Watch.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии.

Кроме того, трейдеры отмечают, что Китай наращивает закупки нефти, и спрос, вероятно, останется высоким в ближайшие несколько месяцев в связи с ростом туристической активности в стране.

В то же время запасы нефти в мире сокращаются, и эту проблему усугубит сокращение добычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $75,7 за баррель, что на $0,4 (0,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $2,8 (3,9%) - до $75,3 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,43 (0,6%), до $71,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $2,78 (4,1%), до $71,34 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%.

"Падение рынка на прошлой неделе было гораздо более существенным, чем можно было предположить, судя по балансу спроса и предложения на рынке, - говорит аналитик Citigroup Inc. Эд Морзе. - Можно ожидать сокращения запасов нефти, учитывая приближение летнего сезона, в ходе которого спрос вырастет".