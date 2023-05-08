Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Brent подорожала до $75,7 за баррель

Brent подорожала до $75,7 за баррель
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в понедельник благодаря некоторому ослаблению опасений в отношении возможной рецессии.

Позитивным для рынка фактором стали опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

"В последнее время цены на нефть падали из-за опасений рецессии в мире, однако сильные данные по рынку труда, а также позитивные комментарии руководителей центробанков позволяют надеяться на то, что рецессии в этом году удастся избежать", - сказал главный аналитик CompareBroker.io Джамил Ахмад, слова которого приводит Market Watch.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии.

Кроме того, трейдеры отмечают, что Китай наращивает закупки нефти, и спрос, вероятно, останется высоким в ближайшие несколько месяцев в связи с ростом туристической активности в стране.

В то же время запасы нефти в мире сокращаются, и эту проблему усугубит сокращение добычи странами ОПЕК+.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $75,7 за баррель, что на $0,4 (0,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $2,8 (3,9%) - до $75,3 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,43 (0,6%), до $71,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $2,78 (4,1%), до $71,34 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,3%, WTI - на 7,1%.

"Падение рынка на прошлой неделе было гораздо более существенным, чем можно было предположить, судя по балансу спроса и предложения на рынке, - говорит аналитик Citigroup Inc. Эд Морзе. - Можно ожидать сокращения запасов нефти, учитывая приближение летнего сезона, в ходе которого спрос вырастет".

Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

FT сообщила об обсуждении в ЕС санкций против китайских компаний, торгующих с Россией

"Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа", 100% долей которого консолидировал НАМИ

"Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа", 100% долей которого консолидировал НАМИ

"ГАЗ" подал к Volkswagen новый иск, сумма требований составила 15,6 млрд руб.

"ГАЗ" подал к Volkswagen новый иск, сумма требований составила 15,6 млрд руб.

Сбербанк откроет отделение в Севастополе через несколько дней

Первое отделение Сбербанка открылось в Крыму

Первое отделение Сбербанка открылось в Крыму

Авиакомпании с долей внутренних перевозок менее 70% могут лишиться права летать за границу

Авиакомпании с долей внутренних перевозок менее 70% могут лишиться права летать за границу

L'Oreal четвертый год возглавляет рейтинг самых дорогих косметических брендов мира

Фонд национального благосостояния в апреле вырос на 569,5 млрд руб. - до 12,475 трлн руб.

Фонд национального благосостояния в апреле вырос на 569,5 млрд руб. - до 12,475 трлн руб.

RBI допускает вывод Райффайзенбанк из периметра группы после III квартала

Опасения банковского кризиса в США ведут цены на Brent к минимумам конца 2021 года. Обзор

Опасения банковского кризиса в США ведут цены на Brent к минимумам конца 2021 года. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });