Binance дважды за два дня приостанавливала вывод биткойнов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance за последние два дня дважды приостанавливала вывод биткойнов в связи с большим количеством трансакций в очереди, следует из сообщений компании в Twitter.

Исходя из времени публикации сообщений о приостановке и возобновлении операций, паузы длились в общей сложности около четырех часов.

"Для предотвращения подобных ситуаций в будущем наши комиссии были скорректированы", - заявила Binance в социальной сети.

По данным CoinDesk, в воскресенье число неподтвержденных трансакций достигало порядка 400 тысяч. Это выше уровней, наблюдавшихся в периоды всплеска покупательной активности в 2018 и 2021 годах.

Средний размер комиссии с марта вырос вдвое, а за год - более чем вчетверо, выше $8, обновив двухлетний максимум.

Биткойн подешевел примерно на 2% накануне, однако с начала года подорожал более чем на 70%.