Polymetal ожидает, что редомициляция в Казахстан будет проходить по графику

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Polymetal по-прежнему планирует провести редомициляцию в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане, сообщила компания.

19 мая США ввели блокирующие санкции против АО "Полиметалл" - зарегистрированного в России юрлица, которое, помимо прочего, выступает холдинговой компанией для активов Polymetal в России.

Polymetal ожидает, что при условии постоянного соблюдения санкционного режима и одобрения акционерами на предстоящем общем собрании, редомициляция в Казахстан будет проходить в соответствии с озвученным ранее графиком.

В дальнейшем Polymetal планирует рассмотреть возможности по восстановлению акционерной стоимости, включая разделение активов группы по юрисдикциям - как только это станет возможным после редомициляции и при условии соблюдения всех применимых законов, включая санкции и контрсанкции, сообщает компания.