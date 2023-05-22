Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Polymetal ожидает, что редомициляция в Казахстан будет проходить по графику

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Polymetal по-прежнему планирует провести редомициляцию в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане, сообщила компания.

19 мая США ввели блокирующие санкции против АО "Полиметалл" - зарегистрированного в России юрлица, которое, помимо прочего, выступает холдинговой компанией для активов Polymetal в России.

Polymetal ожидает, что при условии постоянного соблюдения санкционного режима и одобрения акционерами на предстоящем общем собрании, редомициляция в Казахстан будет проходить в соответствии с озвученным ранее графиком.

В дальнейшем Polymetal планирует рассмотреть возможности по восстановлению акционерной стоимости, включая разделение активов группы по юрисдикциям - как только это станет возможным после редомициляции и при условии соблюдения всех применимых законов, включая санкции и контрсанкции, сообщает компания.

Polymetal Казахстан США Полиметалл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $74,97 за баррель

Brent подешевела до $74,97 за баррель

Байден исключил объявление дефолта в США

Байден исключил объявление дефолта в США

Глава ФРС сказал, что может дать себе время на оценку уже принятых мер в ДКП

Группа RBI резко сократит корреспондентские отношения с белорусскими банками

Белоусов усмотрел признаки вероятного роста ВВП РФ в 2023 году до 2%

Белоусов усмотрел признаки вероятного роста ВВП РФ в 2023 году до 2%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });