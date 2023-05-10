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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Туроператор TUI во II финквартале увеличил выручку в 1,5 раза

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, во втором квартале 2023 финансового года (январь-март) увеличила выручку в полтора раза благодаря восстановлению спроса на путешествия.

Выручка компании в отчетный период составила 3,21 млрд евро против 2,128 млрд евро годом ранее.

Базовый убыток до процентных и налоговых выплат (EBIT) уменьшился до 242,4 млн евро по сравнению с 329,9 млн евро годом ранее.

В минувшем квартале TUI обслужила 2,4 млн клиентов. Также компания сообщила, что объемы бронирования на летний сезон на 13% выше прошлогоднего показателя и составляют 96% от уровней допандемийного 2019 года. Цены этим летом в среднем на 5% превышают показатель 2022 года и на 26% больше, чем в 2019 году, отмечается в отчетности.

TUI по-прежнему планирует в 2023 фингоду зафиксировать существенный рост базовой EBIT и выручки.

TUI Германия
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