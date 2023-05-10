Российские туроператоры готовы отправлять туристов в Грузию

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российские туроператоры готовы снова отправлять российских туристов в Грузию, которая до запрета прямого авиасообщения была одним из наиболее популярных направлений туризма среди всех стран бывшего СССР, сообщили "Интерфаксу" в компаниях.

"До всех событий и запрета прямого авиасообщения Грузия являлась самым популярным направлением туризма среди всех стран Закавказья, а возможно и стран бывшего СССР. Наибольшим спросом пользовались сити-туры в Тбилиси, а также экскурсионные программы с посещением винных регионов, например, Кахетии. Обычно это были недельные туры с посещением горных деревень и насыщенной программой", - сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании готовы снова поставить в продажу пакетные туры в Грузию.

"Тем более, что отношения с грузинскими партнерами сохранились, они ждут российских туристов. Но объемы турпотока и успех направления будут напрямую зависеть от сроков восстановления прямых рейсов между Москвой и другими российскими городами и Тбилиси, а также цен на билеты", - подчеркнули в компании.

Туроператор FUN&SUN также готов отправлять туристов в Грузию. Там отметили, что направление пользуется спросом даже сейчас, в отсутствие прямого авиасообщения.

"В самое ближайшее время, как только авиакомпании сформируют полетные программы в Грузию, на нашем сайте появится турпродукт на базе прямой перевозки. В последние годы мы предлагали туры в Грузию туристам из стран СНГ - Белоруссии, Казахстана и других. Поэтому проблем с организацией туров для россиян после отмены запрета не будет", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе "Интуриста" напомнили, что разрешение на постановку рейсов авиакомпаниям должна выдать грузинская сторона. Когда именно это произойдет, пока неясно.

Президент Владимир Путин 10 мая отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки из России в Грузию. Отмененный указ также рекомендовал туристическим компаниям не продавать туры в Грузию с авиаперелетом.

Российский МИД сообщил, что отменяется и рекомендация российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию.

В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании готовы летать из Москвы в Тбилиси и обратно по 7 раз в неделю.

В 2018 году Грузию посетили более 1,5 млн туристов из России, которая заняла второе место после Азербайджана по этому показателю. Общее число иностранных туристов в стране составило 8,7 млн.