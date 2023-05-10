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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Мосбиржа 11 мая запустит торги фьючерсами на казахстанский тенге и армянский драм

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Московская биржа с 11 мая начнет торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары казахстанский тенге/российский рубль и армянский драм/российский рубль, говорится в сообщении биржи.

Лоты контрактов равны 100 тыс. казахстанских тенге и 100 тыс. армянских драмов, минимальный шаг цены - 0,001 российского рубля, стоимость шага - 1 рубль.

Цена исполнения контракта - значение курса Банка России, установленное в день исполнения контракта, округленное до минимального шага цены.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре, декабре 2023 года и в марте 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков.

Валютные фьючерсы занимают стабильно лидирующие позиции среди инструментов срочного рынка по активности клиентов, отметила руководитель срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева, слова которой приводятся в сообщении.

Мосбиржа в январе 2023 года начала торги расчетными фьючерсными контрактами на валютную пару доллар США/китайский юань и опционами на них.

В апреле были запущены торги фьючерсами на валютные пары дирхам ОАЭ/российский рубль и индийская рупия/российский рубль, в марте - на турецкую лиру/российский рубль и гонконгский доллар/российский рубль.

Московская биржа
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