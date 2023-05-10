Brent подешевела до $76,19 за баррель

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают падать вечером в среду после публикации данных о запасах нефти и инфляции в США.

К 17:54 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,25 (1,61%), до $76,19 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,41 (1,91%), до $72,3 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,95 млн баррелей - до 462,58 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали снижения запасов на 2,5 млн баррелей.

"Понижательные риски для роста спроса на жидкое топливо будут присутствовать вплоть до конца 2024 года, однако мы ожидаем, что сезонное увеличение потребления нефти и сокращение ее добычи странами ОПЕК окажут в ближайшие месяцы определенное повышательное давление на нефтяные котировки", - отмечает Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Потребительские цены в Штатах в апреле выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года, согласно статистике Минтруда. Консенсус-прогноз, приведенный Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 5%, как и в марте.

Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой решений относительно денежно-кредитной политики.